Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне за 11 дней. Финал состоится 23 августа

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет доигран в Лиссабоне. Соответствующее решение принял УЕФА.

Турнир в формате «финала восьми» начнется 12 августа. На стадии ¼ финала и полуфиналов будет играться по одному матчу, а не по два. Финал пройдет 23 августа.

Лига чемпионов была прервана в феврале на стадии 1/8 финала. ПСЖ, «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта» выиграли свои двухраундовые противостояния и вышли в ¼ финала. Еще были сыграны только первые матчи, ответные пройдут 7 и 8 августа.