В начале августа оборот российских кинотеатров упал на 95%. Поток зрителей сократился в 25 раз

Оборот российских кинотеатров с 1 по 10 августа сократился до 5% от аналогичного показателя прошлого года, сообщает РБК, ссылаясь на отчет ВТБ.

В Москве зрители потратили на билеты до 4,9% от их расходов на кинотеатры в начале августа 2019 года, в других регионах — 5,4%.

Кинотеатры, закрытые в марте на фоне пандемии коронавируса, в разных регионах начали возобновлять работу в июне-июле. В Москве кинотеатры открылись с 1 августа.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с 29 июля по 4 августа кинотеатры посетили 172,5 тысячи человек, с 5 по 11 августа — 259,2 тысячи. Это в 17-25 раз меньше, чем годом ранее, когда в первую и вторую неделю августа кинотеатры посетили 4,5 и 4,6 миллиона человек соответственно.

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