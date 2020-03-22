Минкульт рекомендовал кинотеатрам закрыться

Министерство культуры РФ рекомендует всем кинотеатрам из-за эпидемии коронавируса приостановить работу с 23 марта. Соответствующий приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова.

Ранее некоторые сети стали закрываться самостоятельно.

Такие ограничения уже действуют для подведомственных Минкульту музеев, театров, филармоний и цирков.

Из-за эпидемии на территории всех субъектов РФ с 19 марта действует режим повышенной готовности, предполагающий отмену культурных, спортивных и массовых мероприятий.

По состоянию на 22 марта в России зарегистрированы 367 случаев заражения COVID-19, больше половины из них — в Москве.