Российские киносети из-за коронавируса закрыли часть кинотеатров

Крупнейшая (по данным «Невафильм Research») в России киносеть — объединенная «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» — приостановила работу 22 из 77 кинотеатров, пишут «Ведомости».

Речь о кинотеатрах в Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже, Набережных Челнах, о залах в торговых центрах «Мега Химки», «Мега Белая Дача» и «Мега Теплый Стан».

«Премьер-зал» временно закрыл 125 кинотеатров из 494, «Киномакс» о приостановке работы залов пока не сообщал.

В регионах кинотеатры закрываются на сроки до 15-30 апреля, в подмосковных ТЦ «Мега» — до 12 апреля.