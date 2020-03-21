Российские киносети из-за коронавируса закрыли часть кинотеатров
Крупнейшая (по данным «Невафильм Research») в России киносеть — объединенная «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» — приостановила работу 22 из 77 кинотеатров, пишут «Ведомости».
Речь о кинотеатрах в Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже, Набережных Челнах, о залах в торговых центрах «Мега Химки», «Мега Белая Дача» и «Мега Теплый Стан».
«Премьер-зал» временно закрыл 125 кинотеатров из 494, «Киномакс» о приостановке работы залов пока не сообщал.
Киносети, возможно, закрыли бы и больше залов, но им необходимо четкое указание властей, иначе владельцы помещений (большинство кинотеатров в России, особенно сетевых, арендуют площади) практически не идут на уступки и вынуждают кинотеатры и дальше платить полную ставку аренды, объясняют собеседники «Ведомостей».
В регионах кинотеатры закрываются на сроки до 15-30 апреля, в подмосковных ТЦ «Мега» — до 12 апреля.