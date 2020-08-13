Названо имя погибшего во время протестов в Минске

При разгоне акций протеста в Минске 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Об этом сообщает «Радио Свобода». 13 августа прошло опознание тела погибшего.

МВД Белоруссии не называло имени погибшего. Милиция сообщила лишь, что это 34-летний ранее судимый житель Минска. По утверждению МВД, около метро «Пушкинская» он пытался бросить взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов, но оно взорвалось у него в руке. По другой версии, он погиб при взрыве светошумовой гранаты — белорусская милиция активно применяет их при разгоне массовых акций.

Жена Тарайковского отказалась верить в версию о самодельном взрывном устройстве. «У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. Он ничего не мог сделать», — рассказала она.

Информацию о судимости Тарайковского его жена подтвердила. По ее словам, он вступился за свою мать, когда ее избил сосед. Тарайковский отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Белорусская милиция очень жестко разгоняет протестные акции, начавшиеся после выборов президента 9 августа. Она применяет дубинки, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным МВД, за время протестов были задержаны 6700 человек. По данным Минздрава, не менее 250 человек попали в больницы.