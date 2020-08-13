Бритье без пены и советские песни по ночам. Адвокат задержанного в Беларуси политтехнолога Шклярова рассказал об издевательствах в СИЗО
Задержанного в Беларуси политтехнолога Виталия Шклярова содержат в минском СИЗО фактически в пыточных условиях, заявил «Новой газете» его адвокат Антон Гашинский.
По словам адвоката, Шклярову разрешают мыться только раз в неделю хозяйственным мылом, запрещают иметь собственное полотенце. Ему не передают письма от родных, запрещают делать какие-либо записи. После встречи с адвокатом его раздели догола, обыскали и на шесть часов поставили в «стакан».
Кроме того, после прибытия в СИЗО Шклярова заставили побриться без пены и гелей. Из-за раздражения кожи у него опухло лицо, но его все равно заставляют бриться каждый день, угрожая карцером, заявил адвокат. Ночами в СИЗО на полную громкость включают советскую музыку, из-за чего Шкляров не может спать, рассказал Гашинский.
«Эта ситуация говорит о том, что на него оказывают психологическое давление, чтобы сломать его волю, чтобы он сдался и сказал то, что их бы устроило», — считает Гашинский.
Виталий Шкляров был задержан 29 июля. Его обвиняют в подготовке беспорядков. По версии белорусских спецслужб, политтехнолог мобилизовал протестный электорат вокруг блогера Сергея Тихановского. Шкляров это отрицает.
Шкляров работал в кампаниях канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента США Барака Обамы и кандидата в американские президенты Берни Сандерса, на муниципальных выборах в Москве в 2017 году, а также в штабе Ксении Собчак на выборах президента России 2018 года.