Бритье без пены и советские песни по ночам. Адвокат задержанного в Беларуси политтехнолога Шклярова рассказал об издевательствах в СИЗО

Задержанного в Беларуси политтехнолога Виталия Шклярова содержат в минском СИЗО фактически в пыточных условиях, заявил «Новой газете» его адвокат Антон Гашинский.

По словам адвоката, Шклярову разрешают мыться только раз в неделю хозяйственным мылом, запрещают иметь собственное полотенце. Ему не передают письма от родных, запрещают делать какие-либо записи. После встречи с адвокатом его раздели догола, обыскали и на шесть часов поставили в .

Кроме того, после прибытия в СИЗО Шклярова заставили побриться без пены и гелей. Из-за раздражения кожи у него опухло лицо, но его все равно заставляют бриться каждый день, угрожая карцером, заявил адвокат. Ночами в СИЗО на полную громкость включают советскую музыку, из-за чего Шкляров не может спать, рассказал Гашинский.

Виталий Шкляров был задержан 29 июля. Его обвиняют в подготовке беспорядков. По версии белорусских спецслужб, политтехнолог мобилизовал протестный электорат вокруг блогера . Шкляров это отрицает.

Шкляров работал в кампаниях канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента США Барака Обамы и кандидата в американские президенты Берни Сандерса, на муниципальных выборах в Москве в 2017 году, а также в штабе Ксении Собчак на выборах президента России 2018 года.