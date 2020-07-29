В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Минске, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало.

Сообщение о задержании политтехнолога также появилось в телеграм-канале «Шкляров».

Шклярова задержали из-за работы на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Блогера арестовали по делу о насилии в отношении милиционеров. Он сам собирался баллотироваться, но после ареста на выборы пошла его жена.

Политтехнолог Виталий Шкляров ранее работал в кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса, на муниципальных выборах в Москве в 2017 году, а также в предвыборном штабе Ксении Собчак, когда она баллотировалась в президенты России.