Задержанного в Белоруссии политтехнолога Виталия Шклярова обвинили в подготовке беспорядков

Задержанному в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову предъявили обвинение по статье 342 УК Белорусии (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Об этом Tut.by сообщил адвокат Шклярова Антон Гашинский.

По словам адвоката, Шкляров жалуется на давление в СИЗО и считает свое дело политически мотивированным. «Виталий уверен, что его задержали и преследуют по политическим мотивам, за комментарии в его блоге», — рассказал Гашинский.

Шкляров был задержан 29 июля. По версии белорусских спецслужб, политтехнолог мобилизовал протестный электорат вокруг блогера Сергея Тихановского. Шкляров утверждает, что никак не взаимодействовал с Тихановским.

Виталий Шкляров ранее работал в кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса, на муниципальных выборах в Москве в 2017 году, а также в предвыборном штабе Ксении Собчак, когда она баллотировалась в президенты России.