Российские артисты стали отказываться от выступлений в Белоруссии за день до выборов. В соцсетях их просили «не поддерживать диктатуру»

Российские артисты стали отказываться от выступлений на бесплатных концертах, которые пройдут по всей Белоруссии за день до президентских выборов. На это обратила внимание «Наша Нива» и другие белорусские СМИ.

Накануне Минкульт Белоруссии сообщил, что 8 августа в 13 крупных городах страны пройдут бесплатные концерты «За Беларусь». Государственная газета «СБ. Беларусь сегодня» назвала имена белорусских и зарубежных артистов, которые должны выступить на концертах. Белорусы стали писать этим артистам в соцсетях, призывая их отказаться от выступлений и «не поддерживать диктатуру».

После этого об отказе от концертов в Белоруссии перед выборами заявили белорусский исполнитель Мэвл и некоторые российские артисты: дуэты Rasa и Джаро & Ханза, группа «Кар-Мэн», певцы Леонид Агутин и Стас Пьеха, певица Юлианна Караулова. В свою очередь Григорий Лепс на просьбы не выступать в Белоруссии 8 августа ответил так: «Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует».

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Его основным соперником считается домохозяйка Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо своего мужа Сергея Тихановского, арестованного по делу о нападении на полицейских.

Предвыборные митинги Тихановской собирали тысячи людей в разных городах Белоруссии. Последние несколько дней власти под разными предлогами мешали ей проводить агитацию. После срыва митинга в Минске 6 августа Тихановская заявила, что больше не будет проводить агитационные мероприятия.