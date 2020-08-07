Путин позвонил Лукашенко за два дня до выборов в Белоруссии. Они договорились найти «истинные причины» конфликта вокруг задержания россиян в Минске

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор за два дня до президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 9 августа.

В сообщении Кремля говорится, что Путин и Лукашенко «провели обмен мнениями» по поводу задержания в Белоруссии , которых в Минске обвиняют в подготовке беспорядков.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что «президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности».

Путин, как сообщила пресс-служба Лукашенко, заявил о необходимости «противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил», которые могут повредить отношениям России и Белоруссии.

Кампанию по выборам президента Белоруссии 2020 года называют самой грязной и жесткой в истории страны. Главные конкуренты Александра Лукашенко — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — не были допущены до выборов. Бабарико арестован по делу об отмывании денег и неуплате налогов, Цепкало покинул страну. Основным соперником Лукашенко стала Светлана Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, которого также отказались зарегистрировать кандидатом и арестовали.