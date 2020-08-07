Одного из звукорежиссеров, включивших «Перемен!» на провластном митинге в Минске, задержали. Второй не выходит на связь

Кирилла Галанова — одного из двух звукорежиссеров, которые накануне включили песню «Перемен!» на организованном властями митинге в Минске, — задержали. Об этом «Нашей Ниве» рассказал его брат Никита Галанов.

Кирилл Галанов находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске. По какой причине он задержан, в ЦИП не ответили. Суд над ним пройдет 7 августа.

Второй звукорежиссер Владислав Соколовский не выходит на связь. Задержан ли он тоже, неизвестно.

6 августа на концерт, организованный властями Минска, пришли многочисленные сторонники Светланы Тихановской — соперницы действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах президента.

Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, которые работали звукорежиссерами на концерте, включили песню «Перемен!» Виктора Цоя и группы «Кино». После окончания мероприятия оба перестали выходить на связь.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.