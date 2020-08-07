Евросоюз призвал Белоруссию провести президентские выборы свободно и честно. Наблюдатели уже увидели на них тысячи нарушений

Евросоюз призывает власти Белоруссии прекратить давление на оппозицию и провести честные и свободные выборы президента. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что во время нынешней избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал «беспрецедентную политическую мобилизацию» в попытке добиться демократии и свободных выборов. Власти ответили на это ограничением свободы СМИ, задержанием мирных протестующих, журналистов и наблюдателей за выборами.

«ЕС призывает белорусские власти гарантировать реализацию всех политических прав кандидатов в президенты, воздерживаться от дальнейших задержаний и применения силы против мирных демонстрантов, наблюдателей, кандидатов и членов их команд, немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам», — подчеркнул Боррель.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось 4 августа и продлится до 8 августа. Основной день голосования назначен на 9 августа. Независимые наблюдатели уже сообщили о тысячах нарушений на выборах.

Предвыборная кампания 2020 года в Белоруссии сопровождалась арестами политических оппонентов действующего президента, многотысячными акциями протестов в разных городах, ограничениями для кандидатов в президенты и независимых наблюдателей.