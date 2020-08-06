Штаб Тихановской отменил митинг в Минске. Из-за Дня железнодорожных войск, который власти неожиданно решили отметить концертом

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила митинг в свою поддержку в парке Дружбы Народов в Минске, который должен был состояться вечером 6 августа.

Как пояснили в штабе кандидата, власти уведомили Тихановскую, что на этом месте будет проведено мероприятие в честь Дня железнодорожных войск — ранее оно не планировалось. Представители Тихановской пояснили, что обжалуют это решение, но «провоцировать людей» не намерены, поэтому митинг будет отменен.

Вместо митинга, сообщили в штабе Тихановской, она посетит праздник «День открытых дверей учреждений дополнительного образования», который организуют власти города в Киевском сквере.

Предыдущий митинг в поддержку Тихановской в Минске собрал 60 тысяч человек.

Утром 6 августа главу штаба Тихановской Марию Мороз забрали на беседу в отдел по борьбе с оргпреступностью. Там ее предупредили об ответственности за проведение несогласованных мероприятий, после чего отпустили.