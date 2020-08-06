«Роскосмос» почти вдвое увеличил расходы на разработку ракет-носителей «Ангара». Когда они полетят, непонятно

Госкорпорация «Роскосмос» увеличила в 1,7 раза расходы на создание и испытание тяжелых ракет-носителей «Ангара» для космодрома Восточный, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

На разработку ракеты «Ангара-А5» выделят 45,5 миллиона рублей вместо 26,2 миллиона рублей, как планировалось ранее.

Также стало известно, что первую модернизированную ракету «Ангара-А5М» планируют построить в 2023-2024 годах за 6,1 миллиарда рублей. Стоимость второй ракеты составит 6,2 миллиарда, ее должны построить в 2023-2025 годах.

Летные испытания ракет-носителей «Ангара» пройдут на Восточном в течение трех лет: в 2023 году испытают «Ангару-А5», в 2024 и 2025 годах — модернизированную «Ангару-А5М».

«Ангара-А5» — первая ракета-носитель тяжелого класса, разрабатываемая в России после распада в СССР. Тяжелые варианты «Ангары», по замыслу «Роскосмоса», должны к 2024 году полностью заменить «Протоны».