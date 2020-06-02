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Илон Маск или Дмитрий Рогозин? Космический тест «Медузы» Сейчас посмотрим, как у вас работает система опознавания «Свой — чужой»

SpaceX успешно отправила людей в космос, и тут же все вспомнили про противостояние Илона Маска и руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Да и Илон Маск дал понять, что шутка про батут не забыта. Предлагаем вам непростую космическую задачу: нужно определить, где наше (за это отвечает Рогозин) и где не наше (это мы оставили Маску). Поехали!

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Фото в анонсе: Scanpix / LETA (2). Фото: Scanpix / LETA (3); NASA (4); SpaceX; Марина fotografersha Лысцева / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0); «Роскосмос»