«Фонтанка» узнала о тысяче петербургских медиков, оставшихся без страховки за COVID-19

В Санкт-Петербурге из не менее чем двух с половиной тысяч медиков, заболевших COVID-19 на работе, к концу июля получили только полторы тысячи. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на переписку администрации Петербурга с городским комитетом здравоохранения.

«По состоянию на 28 июля 2020 года в Санкт-Петербургское региональное отделение фонда соцстраха (оператор выплат) переданы сведения о 2410 заболевших медиках, при этом расследование завершено и оформлены выплаты лишь в отношении 1577», — цитирует издание письмо вице-губернатора Олега Эргашева главе комитета Дмитрию Лисовцу.

Что касается медиков, умерших от COVID-19, то из 60 случаев выплаты оформили только в двух, передает «Фонтанка» содержание письма. Его подлинность в аппарате вице-губернатора оперативно подтвердить не смогли.

«Фонтанка» пишет, что без выплат остались 80% медиков — полторы тысячи человек из семи тысяч заболевших на работе.

Число семь тысяч в конце июля называл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: в интервью РИА Новости он говорил, что COVID-19 заразились семь тысяч сотрудников больниц. Но речь шла не только о медицинском персонале, но также о «кадровиках, бухгалтерах, системщиках и городских, и федеральных, и частных медицинских учреждений».

Страховые выплаты в случае заболевания COVID-19 положены медработникам и водителям скорой помощи. В начале августа замминистра здравоохранения Олег Салагай говорил, что правительство готово «рассмотреть вопрос о распространении страховых выплат на немедицинских работников».