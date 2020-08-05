«Медиазона»: взорвавшаяся в Бейруте аммиачная селитра предназначалась для завода промышленной взрывчатки в Мозамбике

Аммиачная селитра, которая была конфискована с российского судна «Росус» и вчера взорвалась в порту Бейрута, предназначалась для завода по производству промышленной взрывчатки в Мозамбике. Это следует из документов на груз, которые «Медиазоне» предоставил бывший капитан судна Борис Прокошев.

Он предоставил изданию копию , подписанного в Грузии 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном «Росуса» Вячеславом Абакумовым. В документе поставщиком груза названо акционерное общество «Рустави Азот», получателем — международный банк Мозамбика.

При этом в графе «Уведомить о прибытии» вместе с адресом указано предприятие из Мозамбика Fabrica de Explosivos. Как поясняет «Медиазона», в этой графе обычно указывают сторону, которая занимается таможенным оформлением и дальше распоряжается грузом.

Fabrica de Explosivos — производитель взрывчатки для коммерческих целей, в частности, строительства. Компания выпускает в том числе взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры. Помимо Мозамбика, Fabrica de Explosivos работает в Замбии, Демократической республике Конго и Малави.

4 августа в Бейруте, столице Ливана, произошел мощный взрыв в порту. Погибли по меньшей мере 135 человек, около пяти тысяч пострадали. Взрыв, мощность которого могла достигать трех килотонн в тротиловом эквиваленте, затронул примерно половину территории города.

Взрыв произошел на складе, где хранились 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония) — вещества, используемого как удобрение и как компонент взрывчатых веществ. Селитра была конфискована в 2014 году с судна «Росус», которое следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора.

Судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. Борис Прокошев был капитаном «Росуса» во время плавания из Грузии в Мозамбик в 2014-м. После того, как сухогруз арестовали в Бейруте, Прокошев и еще несколько членов экипажа почти год не могли вернуться на родину.