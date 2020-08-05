К бывшему президенту «Интеко» пришли с обыском

Обновление: По данным источника ТАСС, обыск у Солощанского проводят в рамках уголовного дела о сокрытии имущества от налогов.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в московской квартире бывшего президента компании «Интеко» Олега Солощанского, сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.

По словам источника РБК, Солощанский сообщил ему, что к нему в дверь ломятся 15-20 человек с оружием, после чего на связь не выходил.

Собеседник «Интерфакса» заявил, что обыск в квартире экс-президента «Интеко» в Гранатном переулке в Москве проводится в рамках расследования уголовного дела, не уточнив, какого именно.

Компания «Интеко» — одна из крупнейших в России в сфере недвижимости, ее основала в 1994 году Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Олег Солощанский работал в «Интеко» с 2001 по 2017 год, с 2011 года он был президентом компании.