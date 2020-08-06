Бывший президент «Интеко» стал свидетелем по делу о хищениях при реконструкции Политехнического музея в Москве

Бывший президент компании «Интеко» Олег Солощанский получил статус свидетеля в деле о хищениях при реконструкции Политехнического музея в Москве, сообщил «Интерфаксу» адвокат бизнесмена Александр Аснис.

Утром 5 августа стало известно, что в московской квартире Солощанского проходит обыск. Официально правоохранительные органы обыск и его причины не комментировали.

Самого Солощанского, рассказал источник в окружении экс-президента «Интеко», отвезли на допрос, который продолжался до 2:30. В ходе допроса, по словам собеседника агентства, Солощанский рассказал, что не участвовал в реконструкции Политехнического музея, но тем не менее готов сотрудничать со следствием.

Следственные действия с Солощанским, как со свидетелем, будут продолжаться, сообщил адвокат бизнесмена.

Компания «Интеко» — одна из крупнейших в России в сфере недвижимости, ее основала в 1994 году Елена Батурина, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Олег Солощанский работал в «Интеко» с 2001 по 2017 год, с 2011 года он был президентом компании. Из компании Солощанский ушел после смены собственника.

Реконструкция Политехнического музея в Москве началась в 2013 году. «Интеко» было техническим заказчиком реконструкции. Первоначально планировалось, что работы завершатся в 2018 году, однако сроки неоднократно переносились. По последним данным, музей планируется открыть для посетителей в 2021 году.