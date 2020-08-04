Пассажиров московского транспорта оштрафовали на 210 миллионов рублей за отсутствие масок

С середины мая по середину июля в Москве за отсутствие масок и перчаток были оштрафованы более 42 тысяч пассажиров. Общая сумма штрафов — более 210 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на заместителя руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олега Иванова сообщает «Интерфакс».

«В первую очередь мы стараемся объяснить пассажирам необходимость ношения масок и перчаток, в большинстве случаев пассажиры надевают средства индивидуальной защиты», — сказал Иванов.

Штраф за отсутствие маски и перчаток в общественном транспорте Москвы составляет пять тысяч рублей.

Обязательное ношение средств защиты в Москве ввели 12 мая 2020 года. Летом, когда эпидемия пошла на спад, контроль за этим ослабили. ТАСС со ссылкой на источник 3 августа сообщил, что полиция на всех станциях московского метро начала массово штрафовать пассажиров за отсутствие масок.

Также с 12 мая ношение масок и перчаток обязательно в магазинах — как для сотрудников, так и для покупателей. В конце июля сообщалось, что магазины оштрафованы в общей сложности на 300 миллионов рублей.