Московским магазинам выписали штрафы на 300 миллионов рублей за отсутствие масок

За два с половиной месяца московским магазинам были выписаны штрафы на общую сумму более 300 миллионов рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Об этом объявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всего, по его словам, с 12 мая, когда ношение масок и перчаток для посетителей и сотрудников предприятий торговли стало обязательным, на магазины было составлено более 6 тысяч протоколов о нарушениях. Окончательное решение о сумме штрафов, добавил Немерюк, принимает суд.

В конце июля власти Москвы объявили, что усилят проверки по поводу того, как выполняется предписание о ношении масок и перчаток в магазинах. По данным мэрии, если 9 июня, когда отменили режим обязательной самоизоляции, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, то к середине июля их число снизилось до 68%. Также проверки усилят и в московском метро.

В общественном транспорте штраф за отсутствие маски и перчаток составляет 5 тысяч рублей, в магазинах — 4 тысячи рублей для физических лиц, и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для работодателя — юридического лица.

По данным исследования EY Future Consumer Index, которое публикуют «Ведомости», лишь 19% респондентов в России стали придавать больше значения гигиене и санитарии при совершении покупок в магазинах. Это самый низкий показатель из 19 стран мира, где проводился опрос. Авторы опроса объясняют это тем, что в России стандарты личной гигиены и так были на высоком уровне. Заразиться коронавирусом при походе в магазин боятся 7% участников опроса из России против 23% респондентов в странах Европы и Северной Америки.