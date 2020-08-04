«Это абсолютно очевидная подстава». Бывшие политзаключенные и активисты призвали прийти в суд на приговор по делу «Нового величия»

Бывшие политзаключенные и активисты призвали прийти 6 августа в Люблинский суд Москвы на оглашение приговора по делу . Видеообращения опубликовал телеканал «Дождь».

«Это [дело „Нового величия“] абсолютно очевидная подстава, и для всех нас говорит о том, что дело по всяким страшным статьям могут завести на любого из нас», — говорит ЛГБТ-активистка, художница Юлия Цветкова, которую в июле 2020-го оштрафовали на 75 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

«Это политическое дело построено на показаниях, выбитых под пытками, и на показаниях фсбшного провокатора», — уверена участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

«В нормальной стране на скамье подсудимых должны быть те полицейские и следователи, которые это состряпали», — говорит активистка «Другой России» Ольга Шалина.

Прийти на приговор в Люблинский суд призвали также организаторы «Марша матерей», их обращение в фейсбуке публикует Сергей Пархоменко.

«Правда очевидна всем, включая, кажется, и судью: „Новое величие“ не организация, не экстремистская, подсудимые не были, не состояли, не участвовали в тех делах, которые им беззастенчиво приписывают. Тем не менее мы не знаем, какой приговор вынесет им суд. Оправдательных приговоров, как мы понимаем, в России больше не бывает. Но это именно тот случай, когда приговор обязан быть оправдательным», — сказано в обращении.

В середине июля прокуратура запросила фигурантам дела «Нового величия» от четырех лет условно до семи с половиной лет колонии. По делу обвиняются десять человек. Оглашение приговора начнется 6 августа в 12:00.