Адвокат историка Соколова будет защищать вдову рэпера Картрайта. Обоих его клиентов обвиняют в расчленении жертв

Обновлено. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Сергей Лукьянов больше не будет представлять интересы Олега Соколова.

Адвокат Сергей Лукьянов, который защищает историка Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, также будет представлять интересы Марины Кохал — вдовы рэпера Энди Картрайта, обвиняемой в его убийстве.

Как сообщили «Интерфаксу» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Лукьянов будет защищать Кохал вместе с адвокатом Ириной Скурту.

Марине Кохал 31 июля предъявили обвинение в том, что во время ссоры она убила рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) и расчленила его тело. Кохал не признала вину. Она утверждала, что муж умер от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от трупа, чтобы скрыть его наркозависимость.

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова обвиняют в том, что в ноябре 2019 года он на почве ревности выстрелил в аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее труп и попытался утопить части тела в Мойке. Историк признал вину.

Сергей Лукьянов стал адвокатом Соколова в июне 2020 года, уже на стадии суда. Ранее он защищал бывшего курсанта института Внутренних войск МВД Илью Комарова, который убил ножом соседку и ее сына, когда его застали за кражей драгоценностей. Комаров получил пожизненное заключение.