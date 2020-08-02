Съезд Республиканской партии, на котором назовут кандидата в президенты США, закроют для прессы. Впервые в истории

Предвыборный съезд Республиканской партии США впервые в новейшей истории пройдет в закрытом для прессы режиме, сообщает CNN и другие американские СМИ. На этом съезде должны объявить Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Съезд пройдет 21-24 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Решение провести съезд в закрытом для прессы формате организаторы объясняют ограничением на число участников публичных мероприятий, которое действует в Северной Каролине из-за коронавируса.

Из-за COVID-19 на съезд не смогут приехать и все делегаты, присутствовать будут лишь 336 человек, каждый из которых будет голосовать за шестерых однопартийцев.

Республиканская партия обещает, что само голосование за кандидата в президенты, будет транслироваться в режиме онлайн.

Однако американских журналистов это не устраивает. Зик Миллер из Associated Press, возглавляющий ассоциацию работающих в Белом доме журналистов, назвал «неудачным» решение закрыть съезд для прессы и призвал организаторов еще раз подумать над ним. «Выдвижение кандидата от основной партии в высшей степени касается американцев», — подчеркнул он.

Белый дом при Дональде Трампе неоднократно вступал в конфликты с журналистами, освещающими работу президента США. Так, в 2018 году аккредитации в Белом доме был лишен журналист CNN Джим Акоста, вступавший в публичные перепалки с Дональдом Трампом. Аккредитацию Акоста вернул через суд.

В июле Дональд Трамп заявил, что выборы президента США, назначенные на 3 ноября, могут быть перенесены из-за сложной ситуации с распространением COVID-19. У Трампа нет полномочий переносить выборы, это может сделать лишь Конгресс. Президенту США пришлось уточнять, что он лишь предупреждал о риске фальсификаций при массовом голосовании по почте, а сам поддерживает проведение выборов в установленный срок.