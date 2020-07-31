«Я не хочу откладывать. Но я не хочу нечестных выборов». Дональд Трамп объяснил свои слова о переносе президентских выборов

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме объяснил свое предложение перенести выборы президента США.

Как пишет Reuters, Трамп уточнил, что не хочет откладывать выборы, но опасается, что из-за массового голосования по почте могут произойти фальсификации, а процесс определения победителя сильно затянется.

«Я хочу выборов и результата, намного, намного больше, чем вы, — заявил Трамп журналистам. — Я не хочу откладывать. Я хочу провести выборы. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что все бюллетени пропали, и выборы ничего не значат».

Трамп пояснил, что он хочет провести выборы в срок, но в формате, когда избиратели голосуют на участках, а не по почте. «Хочу ли я, чтобы изменилась дата [выборов]? Нет. Но я не хочу нечестных выборов», — сказал президент США журналистам.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Президент США не имеет полномочий их перенести — это может сделать только Конгресс. Предложение Трампа о переносе отвергли как в Демократической партии, имеющей большинство в нижней палате Конгресса, так и в Республиканской партии, которая составляет большинство в верхней.

Голосование по почте — не новая практика для США. Первым ее внедрил штат Орегон 20 лет назад. Сейчас семь штатов США автоматически рассылают всем избирателям бюллетени в письмах. Проголосовав, те могут отправить бюллетень по почте или лично опустить в урну на избирательном участке. Еще в 40 штатах бюллетень присылают по почте, если избиратель об этом просит; уважительная причина для такой просьбы не нужна. Еще в трех штатах проголосовать по почте можно только по уважительной причине.

Предполагается, что в этом году число американцев, голосующих по почте, будет рекордно высоким из-за пандемии коронавируса. США занимают первое по числу случаев этой инфекции в мире.

Согласно исследованиям, фальсификации при голосовании по почте в США случаются крайне редко. Однако Дональд Трамп, который и сам голосовал по почте, не раз критиковал эту форму избирательного процесса. В мае Twitter пометил посты Трампа о том, что голосование по почте в Калифорнии приведет к фальсификациям, как недостоверные. Президент в ответ обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы и подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры».