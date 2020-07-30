Дональд Трамп предложил перенести выборы президента США

Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года.

Трамп написал в твиттере, что из-за возможности голосовать по почте выборы будут «самыми неточными и мошенническими в истории». «Это будет огромным конфузом для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал Трамп.

Как отмечает Associated Press, нет никаких доказательств, что голосование по почте может привести к мошенничеству. В пяти штатах, где голосуют только по почте, говорят, что имеют достаточные меры безопасности, чтобы избежать фальсификаций.

Ранее Дональд Трамп говорил, что дистанционное голосование угрожает его переизбранию. «Это будут, на мой взгляд, самые коррумпированные выборы в истории нашей страны», — говорил президент США в июне, выступая перед своими сторонниками в Аризоне.

США занимают первое место среди стран мира по уровню распространения коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус выявили у более 4,4 миллиона человек: более 150 тысяч из них умерли, почти 1,4 миллиона человек выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 4 426 982 (+70 776) 150 713 (+1 403) 1 389 425 (+34 062) 2 886 844 🇧🇷 Бразилия 2 552 265 (+69 074) 90 134 (+1 595) 1 922 802 (+54 053) 539 329 🇮🇳 Индия 1 581 963 (+50 294) 34 955 (+762) 1 019 735 (+31 706) 527 273 🇷🇺 Россия 834 499 (+5 509) 13 802 (+129) 629 655 (+9 322) 191 042 🇿🇦 ЮАР 471 123 (+11 362) 7 497 (+240) 297 967 (+10 654) 165 659 🇲🇽 Мексика 408 449 (+5 752) 45 361 (+485) 314 538 (+6 396) 48 550 🇵🇪 Перу 400 683 (+5 678) 18 816 (+204) 280 044 (+3 592) 101 823 🇨🇱 Чили 351 575 (+1 775) 9 278 (+38) 324 557 (+2 225) 17 740 🇬🇧 Великобритания 302 042 (+797) 46 008 (+83) 533* _ 🇮🇷 Иран 298 909 (+2 636) 16 343 (+196) 259 116 (+2 097) 23 450 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 17 036 145 667 163 9 958 614 6 410 368

Актуально на 16:38 30.07.2020 (по московскому времени)

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