Дональд Трамп предложил перенести выборы президента США
Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года.
Трамп написал в твиттере, что из-за возможности голосовать по почте выборы будут «самыми неточными и мошенническими в истории». «Это будет огромным конфузом для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал Трамп.
Как отмечает Associated Press, нет никаких доказательств, что голосование по почте может привести к мошенничеству. В пяти штатах, где голосуют только по почте, говорят, что имеют достаточные меры безопасности, чтобы избежать фальсификаций.
Ранее Дональд Трамп говорил, что дистанционное голосование угрожает его переизбранию. «Это будут, на мой взгляд, самые коррумпированные выборы в истории нашей страны», — говорил президент США в июне, выступая перед своими сторонниками в Аризоне.
США занимают первое место среди стран мира по уровню распространения коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус выявили у более 4,4 миллиона человек: более 150 тысяч из них умерли, почти 1,4 миллиона человек выздоровели.
Актуально на 16:38 30.07.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.