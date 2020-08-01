Россия с 15 августа восстановит авиасообщение со Швейцарией. ТАСС узнал, что полеты скоро могут разрешить сразу во все страны
Источник: ТАСС
Требует подтверждения
Обновлено. Оперштаб официально объявил, что с 15 августа восстанавливается авиасообщение со Швейцарией. Рейсы в Женеву из Москвы и обратно будут производиться раз в неделю.
Россия с 11 августа может возобновить авиасоообщение сразу со всеми странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли.
«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — сообщил один из собеседников агентства.
Представитель Росавиации сообщила РИА Новости, что ведомство не комментирует эту информацию.
С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с тремя странами — Танзанией (в эту страну из РФ нет прямых рейсов), Великобританией и Турцией.