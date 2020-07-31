На утро 31 июля в России зарегистрированы 5482 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Всего в стране заболели 839 981 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+695 человек за сутки), Свердловской области (+210), Ханты-Мансийском автономном округе (+171).

За минувшие сутки умер еще 161 пациент с COVID-19. Общее число умерших с начала распространения инфекции в России составило 13 963 человека.

Выздоровели 638 410 человек. За сутки из больниц выписаны 8755 пациентов.

В стране проведены свыше 28,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 303 тысячи тестов за последние сутки.