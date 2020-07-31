Россия усилила контроль на границе с Белоруссией. В белорусском посольстве говорят, что это не связано с политикой

Россия ужесточила контроль на сухопутной границе с Белоруссией, из-за чего на пунктах пропуска с утра 31 июля начали образовываться многокилометровые пробки.

Как пишет Tut.by со ссылкой на аудиозапись общения людей на границе с начальником смены пограничной службы ФСБ России, от правительства РФ поступило указание фиксировать данные всех, кто пересекает российско-белорусскую границу в обе стороны.

Посольство Белоруссии в Москве подтвердило, что получило от России информацию об усилении контроля. В дипмиссии связали это с расширением категорий граждан, которым разрешено пересекать границу и, как следствие, увеличившимся пассажиропотоком.

«По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки», — сообщило белорусское посольство.

Из-за коронавируса с марта движение через границу России с Белоруссией ограничено — пересекать ее могут только определенные категории граждан. В последний раз список оснований для совершения поездок был расширен в июне.

В Белоруссии 29 июля были задержаны 33 гражданина России — в Минске называют их сотрудниками ЧВК «Вагнер» и заявляют, что они намеревались организовывать массовые беспорядки. По данным России, задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, ехавшие через Белоруссию транзитом. В Кремле 31 июля заявляли, что действия белорусских властей «не совсем укладываются в параметры союзнических отношений».