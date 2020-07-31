«Роснефть» на 25% снизит зарплаты сотрудникам центрального аппарата, которых переведут на сокращенную рабочую неделю

С 1 октября «Роснефть» на четверть снизит зарплаты сотрудникам своего центрального аппарата в связи с их переводом на сокращенную рабочую неделю, рассказали три источника «Коммерсанта». Как уточнил один из них, снижение зарплат коснется лишь тех, кто отправлен на удаленную работу.

28 июля «Роснефть» сообщила, что с 1 октября переведет сотрудников центрального аппарата на 30-часовую рабочую неделю «в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией». Компания добавила, что в удаленном режиме работают 84% сотрудников центрального аппарата.

Один из собеседников «Коммерсанта» утверждает, что «Роснефть» пошла на снижение зарплат, чтобы избежать увольнений.

На конец первого квартала 2020 года в центральном аппарате «Роснефти» работали 4550 человек, их заработок составлял в среднем 374 тысячи рублей в месяц, пишет «Коммерсант». Издание подсчитало, что за счет сокращения зарплат компания может сэкономить от 3,7 до 5,5 миллиарда рублей в год (в зависимости от того, будут ли срезаны и бонусы).

«Роснефть» в первом квартале 2020 года получила чистый убыток в 156 миллиардов рублей на фоне падения цен на нефть.

Нефтяные цены начали падать в марте из-за разрыва сделки ОПЕК+ и снижения спроса в связи с пандемией.

В апреле страны ОПЕК+ заключили новую сделку, договорившись о рекордном в истории сокращении нефтедобычи. Это помогло укрепить цены на нефть.