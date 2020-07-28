«Роснефть» переведет менеджеров на сокращенную рабочую неделю

С 1 октября 2020 года «Роснефть» переведет сотрудников центрального аппарата на сокращенную пятидневную рабочую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Речь идет о сокращении рабочих часов до 30 в неделю или в среднем до шести часов в день.

Такое решение «Роснефть» приняла для «сохранения здоровья сотрудников в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией [COVID-19]».

В «Роснефти» назвали перевод на сокращенную неделю временным. Конкретных сроков компания не привела, уточнив, что 84% сотрудников центрального аппарата продолжают работать в дистанционном режиме.

«Сотрудники, задействованные в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов, находятся на своих рабочих местах», — цитирует ТАСС сообщение «Роснефти».