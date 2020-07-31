Путин решил вручать россиянам Конституцию вместе с первым паспортом
Источник: Президент России
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Президент России Владимир Путин предложил вручать экземпляр Конституции людям, получающим свой первый паспорт. Соответствующее поручение он дал правительству.
Выдавать Конституцию предлагается как гражданам России, которые получают паспорт в 14 лет, так и иностранцам, которые приняли российское гражданство.
1 июля в Конституцию были внесены существенные поправки. Они расширили полномочия президента, а самому Владимиру Путину позволили оставаться у власти до 2036 года.