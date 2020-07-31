Путин решил вручать россиянам Конституцию вместе с первым паспортом

Президент России Владимир Путин предложил вручать экземпляр Конституции людям, получающим свой первый паспорт. Соответствующее поручение он дал правительству.

Выдавать Конституцию предлагается как гражданам России, которые получают паспорт в 14 лет, так и иностранцам, которые приняли российское гражданство.

1 июля в Конституцию были внесены существенные поправки. Они расширили полномочия президента, а самому Владимиру Путину позволили оставаться у власти до 2036 года.