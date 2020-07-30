В России за сутки выявили 5509 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 30 июля в России зарегистрированы 5509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных, по данным оперштаба, достигло 834 499 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+678 человек за сутки), Свердловской области (+215), Ханты-Мансийском автономном округе (+172), Санкт-Петербурге (+162).

За сутки умерли еще 129 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России скончались 13 802 человека.

Выздоровели 629 655 человек, в том числе 9322 пациента выписаны из больниц за последние сутки.

В стране проведены свыше 27,8 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса. За последние сутки сделано 288 тысяч тестов.