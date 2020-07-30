Центризбирком Белоруссии вызвал всех зарегистрированных кандидатов в президенты на срочную встречу с главой комиссии Лидией Ермошиной. Встреча намечена на 8:55 утра 30 июля, сообщает Tut.by со ссылкой на двух кандидатов и представителя ЦИК.

Кандидат Сергей Черечень рассказал, что в Центризбиркоме не объяснили, чему будет посвящена встреча. «По какой причине Лидия Ермошина всех собирает, не сказали, почему в таком авральном режиме — тоже. Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать», — сказал он.

В ЦИК не смогли назвать повестку встречи.

На 9 августа назначены выборы президента Белоруссии. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Его основные соперники — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — не смогли пройти регистрацию в ЦИК. В отношении Бабарико возбудили уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.