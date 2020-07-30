Сбербанк решил не увольнять своего сотрудника Сергея Миненко, которого обвинили в домогательствах. Его коллега две недели назад уволился сам

По результатам внутренней проверки Сбербанк решил не увольнять главу проектов Сергея Миненко, которого обвиняли в домогательствах. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на пресс-службу банка.

На время расследования Миненко был отстранен от работы.

Миненко в середине июля обвинили в домогательствах. Вместе с ним был обвинен SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров — сразу после этого он по собственному решению уволился из компании.

Тогда же обвинения в домогательствах, изнасилованиях и харассменте были выдвинуты против нескольких редакторов и журналистов разных СМИ. Некоторые из них принесли извинения и остались работать на своих должностях, некоторые уволились.