«Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года». Дегтярев рассказал о налаженном контакте с митингующими в Хабаровске

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что наладил контакт даже с самыми агрессивно настроенными жителями Хабаровска, митингующими против его назначения.

«Я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание… Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне. Это вселяет осторожный оптимизм, — заявил он в интервью газете „Коммерсант“. — Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого — время покажет».

Он также пояснил свои слова о том, что митинги в городе могли организовать провокаторы и иностранные граждане. «Я искренне считаю, что вначале массовые акции были стихийными. Они не были никем организованы. Это народное движение. Сегодня на нем паразитируют приезжие организованные провокаторы, они из России. И в городе находятся иностранные граждане из разных государств. Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились», — сказал врио главы региона.

Протестные акции в Хабаровске начались 11 июля — после ареста и отправки в Москву губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушений. Жители города требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске, ежедневно выходя на улицы. Самые массовые акции проходят по субботам.

20 июля Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил на его место депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. После этого местные жители стали требовать отставки нового врио региона, а также президента.

Дегтярев некоторое время отказывался общаться с протестующими. Вечером 26 июля он вышел к людям на центральную площадь Хабаровска, когда там осталось уже мало митингующих. Врио губернатора общался с гражданами около получаса. Местные жители утверждали, что на этой встрече было много подставных лиц, которые не давали задавать вопросы самым активным протестующим и журналистам.