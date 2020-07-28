Дмитрий Моргулис / ТАСС / Scanpix / LETA

«Эхо Москвы»: По поводу Хабаровска и тех акций, которые проходят в разных регионах страны в поддержку Хабаровска. Получается такая парадоксальная ситуация, что люди в Хабаровске выходят, несмотря на карантин и несмотря на то, что их акции никаким образом не согласовываются с городскими властями, как это положено, и там их никто не задерживает, все — и протестующие, и полицейские — стараются вести себя по отношению друг к другу максимально корректно. В то же время в других регионах люди, которые выходят в поддержку Хабаровска, — их задерживают, их оформляют, им предъявляют соответствующие претензии органы правопорядка. Не беспокоит ли Кремль, что в разных регионах федеральное законодательство федеральными же органами по-разному трактуется и применяется?

Дмитрий Песков: Скажу так. С точки зрения ситуации, которая стала причиной того, что мы сейчас видим, конечно, случай в Хабаровске достаточно беспрецедентный. Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению — к убийствам. Этим можно объяснять действия правоохранительных и следственных органов по задержанию и аресту Сергея Фургала. С этим же связано и назначение исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева. И этим же, наверное, объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона. В настоящее время Дегтярев на месте работает. Он находится в процессе активного общения с хабаровчанами и жителями Хабаровского края. Надеемся, что активными делами он, собственно, продемонстрирует главную цель — заботу именно о жителях края, заботу о судьбах этого края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем. Большего я сказать не могу.

«Эхо Москвы»: Дмитрий Сергеевич, простите, но вопрос у меня был именно про то, как правоохранительные органы, федеральные органы власти трактуют законы, которые для всей Российской Федерации едины. Не беспокоит ли Кремль, что в одном регионе их трактуют одним образом, а в другом регионе по-другому? Это не проблема, считают в Кремле?

Дмитрий Песков: Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации — с учетом специфики региона и с учетом особенности той ситуации, о которой я только что вам говорил. В остальном я рекомендую все-таки спрашивать правоохранительные органы.