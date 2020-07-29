«Левада-центр»: Путину доверяют 23% россиян, рейтинг доверия снижается почти три года

В июле 2020 года президенту РФ Владимиру Путину доверяли 23% россиян, следует из данных опроса «Левада-центра».

Респондентов просили назвать пять-шесть политиков из предложенных 16, которым они больше всего доверяют.

Судя по данным «Левады», с ноября 2017 года (более ранние данные в этом опросе для сравнения не приводят) рейтинг доверия Путину постоянно снижается, лишь иногда повышаясь на один-два пункта. В ноябре 2017-го президенту доверяли 59% опрошенных.

При этом деятельность Путина на посту президента одобрили 60% участников опроса, 33% высказали неодобрение. С 2000 года максимальный процент одобрявших работу Путина «Левада» фиксировал в июле 2015-го — 87%.

Опрос проводили по телефону 24-25 июля, в нем приняли участие 1617 человек в возрасте от 18 лет.

В марте 2020-го ВЦИОМ зафиксировал рекордно низкий с января 2006-го уровень доверия Путину — 28,3%.

В мае 2019-го фамилию Путина в ответ на открытый вопрос (без предлагаемых вариантов ответа) о доверии политикам назвали 30% участников опроса ВЦИОМ. После этого центр изменил методику, добавив к открытому вопросу о доверии вопрос «Доверяете ли вы Владимиру Путину?»