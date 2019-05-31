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После падения рейтинга Путина ВЦИОМ изменил методику опроса. Это помогло
09:45, 31 мая 2019
Источник: Meduza
ВЦИОМ (на 100% принадлежит государству) изменил методику проведения соцопроса о доверии политикам после того, как рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума. Раньше социологи задавали россиянам открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?» Теперь
добавили
закрытый вопрос «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» Рейтинг доверия президенту, рассчитанный по старой и по новой методике, радикально различается.
Фото в анонсе: Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA
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