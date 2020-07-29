Конгресс США начал слушания по антимонопольному делу с участием руководителей Apple, Facebook, Google и Amazon. Еще ни разу они не давали показания вместе

В антимонопольном подкомитете юридического комитета Палаты представителей Конгресса США начались слушания с участием Марка Цукерберга (Facebook), Тима Кука (Apple), Сундара Пичаи (Google) и Джеффа Безоса (Amazon). Они выступят в рамках расследования об использовании неконкурентных практик. Крупнейшие IT-компании мира подозревают в злоупотреблении положением на рынке.

Цукерберг, Кук, Пичаи и Безос никогда ранее не давали показаний перед конгрессменами вместе. Безос — богатейший человек в мире — никогда раньше не давал показаний ни в Палате представителей Конгресса США, ни в американском Сенате.

Заседание подкомитета из-за эпидемии коронавируса будет проходить по видеосвязи.

Live: Bezos, Zuckerberg, Cook and Pichai to testify at House hearing Fox News

Apple, Facebook, Google и Amazon давно обвиняют в том, что они занимают слишком большую долю рынка и препятствуют конкуренции. Противники их доминирования считают, что эти компании «слишком большие, чтобы рухнуть» (too big to fail) — то есть они заняли такое положение, когда их банкротство повлечет катастрофические последствия для экономики в целом, и правительство будет спасать их, чтобы не допустить этих последствий.