Глава ЦИК рассказала о своем непонимании «информационной истерики» из-за трехдневных выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова ответила на критику трехдневного голосования на выборах в сентябре. Слова Памфиловой передает РИА Новости.

«Я абсолютно не понимаю информационную истерику, потому что: „Как же так, ужас, ужас, ужас, разрешили голосовать три дня“. Развожу руками от удивления», — сказала глава ЦИК.

Она добавила, что досрочное голосование «традиционно проходит месяцами» в «половине стран Европы», и никто из-за этого «не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику».

Кто именно «делает удивленные лица» и устраивает «информационную истерику» по поводу трехдневного голосования, Памфилова не уточнила.

Однако, как добавляет РИА Новости, она обратилась к партиям со словами, что ЦИК создает «максимально удобные условия», которые исключают сомнения в достоверности итогов выборов.

В 83 регионах РФ 13 сентября 2020 года пройдут выборы разного уровня. ЦИК 24 июля утвердил порядок, по которому 13 сентября будет основным днем голосования, а 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование.

Госдума приняла закон, разрешающий голосовать больше одного, но не больше трех дней, 21 июля.

О том, чтобы проводить выборы в течение нескольких дней, чиновники и депутаты заговорили во время голосования по поправкам к Конституции. Оно проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Основным днем референдума было 1 июля, при этом ЦИК не называл голосование в течение предшествующих шести дней досрочным. Например, на сайте комиссии использовали формулировку «голосование до дня голосования».