Дегтярев рассказал о ножах и топоре, изъятых у митингующих в Хабаровске. И призвал «постепенно заканчивать» с протестами

У участников протестного митинга, проходившего в Хабаровске 25 июля, изъяли несколько ножей и топор. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время стрима в инстаграме.

«Я прошу всех беречь друг друга. У нас в субботу на акции несанкционированной правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на несанкционированную акцию? Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», — заявил врио.

Также Дегтярев рассказал об интервью, которое он дал приезжавшему в Хабаровск лидеру группы «Ленинград» и генеральному продюсеру RTVI Сергею Шнурову. На сайте канала опубликован первый фрагмент из этой беседы. В нем новый глава региона объяснил, почему он так долго отказывался от общения с жителями края, митингующими против его назначения.

«Вот это кресло — оно ко многому обязывает. Я же, когда зашел в этот кабинет… фотографировал, показывал стол — здесь метр бумаг был… 10 дней кабинет пустой, никто не ставит подписи. Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги? Какие выходы? Все сделал — стол чистый», — рассказал Дегтярев Шнурову.

Обновлено. Врио губернатора призвал жителей региона «постепенно заканчивать» с митингами. «На эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы, мы их все фиксируем вместе с органами госбезопасности. Ведется наблюдение, работает в том числе система распознавания лиц. Все эти люди понятны, с ними идет работа. Но это, к сожалению, не имеет ничего общего с праведным гневом, с желанием хабаровчан защитить Сергея Ивановича Фургала», — заявил Дегтярев во вторник на встрече с депутатами краевой думы.

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио хабаровского губернатора 20 июля — после увольнения президентом предыдущего главы края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушений.

После ареста Фургала в регионе третью неделю продолжаются протестные митинги с требованием открытого суда на бывшим губернатором в Хабаровске. Самые массовые акции проходят по субботам. Митингующие также выдвигают лозунги против нового врио и президента РФ.