Число животных, погибших и пострадавших от лесных пожаров в Австралии, оценили в три миллиарда

Около трех миллиардов животных погибло и пострадало от лесных пожаров 2019-2020 годов в Австралии. Как сообщает Phys.org, такая оценка приводится в исследовании, сделанном по заказу Всемирного фонда дикой природы.

Авторы доклада изучили все территории Австралии, пострадавшие от пожаров, а не только Новый Южный Уэльс и Викторию: в начале 2020 года сообщалось, что в этих двух штатах погибло около миллиарда животных.

По данным исследователей, по всей Австралии последствия пожаров затронули 143 миллиона млекопитающих, 2,5 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц и 51 миллион лягушек.

Сколько животных погибло непосредственно в пожарах, не уточняется. Речь идет также о тех, кто не выжил после того, как огонь уничтожил их среду обитания.

Доклад подготовили сотрудники Университета Сиднея, Университета Нового Южного Уэльса, Университета Ньюкасла, Университета Чарльза Стерта и природоохранной группы BirdLife Australia, уточняет Phys.org.

Результаты исследования еще обрабатываются, финальный отчет обещают опубликовать в конце августа 2020 года. По словам авторов доклада, оценка в три миллиарда пострадавших и погибших животных вряд ли изменится, пишет издание.

С сентября 2019-го по март 2020-го в Австралии из-за лесных пожаров погибли 34 человека, огонь уничтожил три тысячи жилых домов, напоминает Reuters. Агентство называет минувший сезон пожаров худшим за всю историю наблюдений в Австралии.