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Штат Новый Южный Уэльс в Австралии пострадал от пожаров. Но на этом не все — там прошла песчаная буря и выпал огромный град
57 секунд
16:04, 20 января 2020
Штат Новый Южный Уэльс пострадал от сильнейших лесных пожаров. В январе там начались дожди, они должны
помочь борьбе с огнем
. Однако говорить об улучшении ситуации пока
не приходится
, по штату прошла песчаная буря, а в Сиднее выпал крупный град.
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