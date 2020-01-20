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Штат Новый Южный Уэльс в Австралии пострадал от пожаров. Но на этом не все — там прошла песчаная буря и выпал огромный град

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Штат Новый Южный Уэльс пострадал от сильнейших лесных пожаров. В январе там начались дожди, они должны помочь борьбе с огнем. Однако говорить об улучшении ситуации пока не приходится, по штату прошла песчаная буря, а в Сиднее выпал крупный град.
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