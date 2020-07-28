Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 к концу года

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что смертность от коронавирусной инфекции может существенно снизиться к концу 2020 года благодаря противовирусным препаратам, которые используют при лечении больных COVID-19.

«Вы можете увидеть терапевтическую пользу быстрее, чем защитную», — сказал Гейтс в интервью телеканалу CNBC.

Гейтс назвал ремдесивир, первоначально разработанный для лечения вируса Эбола, одним из ведущих препаратов для лечения COVID-19. Ремдесивир показал снижение смертности тяжелобольных пациентов на 62% по сравнению с обычными лекарствами. Помимо этого, отметил Гейтс, ученые изучают еще два противовирусных препарата.

Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, от коронавируса умерли 655 тысяч человек из более 16,5 миллиона заболевших COVID-19. Более 9,6 миллиона человек вылечились от коронавирусной инфекции.

В июне благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил, что в течение пяти лет выделит 1,6 миллиарда долларов, чтобы обеспечить беднейшие страны мира жизненно важными вакцинами. Еще 100 миллионов долларов фонд направит на распространение вакцины от коронавируса, когда она будет разработана.

В июне Билл Гейтс отверг популярную конспирологическую теорию о том, что он якобы намерен чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19. «Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно», — заявил миллиардер.