Журналисты «Ведомостей», уволившиеся после назначения Андрея Шмарова, создадут новое СМИ под названием VTimes

Четверо бывших заместителей главного редактора газеты «Ведомости» и другие журналисты, недавно уволившиеся из издания в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного медиаресурса VTimes, который начнет работу осенью 2020 года.

Советником нового проекта будет медиаменеджер Дерк Сауэр, который в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».

«Мы полагаем, что основными источниками финансирования VTimes будут добровольные пожертвования и реклама. Институциональных или иных ориентированных на прибыль инвесторов у издания не будет. Платной подписки у VTimes тоже не будет, — все материалы на сайте останутся в открытом доступе, но мы хотим создать клуб друзей издания, которые будут осуществлять добровольные пожертвования на регулярной основе», — рассказал «Медузе» один из основателей проекта, бывший заместитель главного редактора «Ведомостей» Александр Губский.

В заявлении основателей проекта говорится, что VTimes будет освещать не только финансово-экономическую тематику, которой занимаются «Ведомости», но также и новые темы: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал.

«Мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — сказано в заявлении.

В «Ведомостях» с марта 2020 года продолжается кризис, вызванный сменой владельцев издания и назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова. Он неоднократно вносил правки в уже опубликованные тексты издания, чем вызвал обвинения в цензуре. После его утверждения в должности из газеты ушли многие журналисты, включая всех заместителей главного редактора.

В начале июля профсоюз сотрудников «Ведомостей», в который входит более половины редакции, потребовал от нового руководства соблюдения положений ключевых документов, регламентирующих работу издания — «Догмы» и «Кодекса редакции». В противном случае журналисты пригрозили забастовкой.