Из «Ведомостей» ушли пятеро заместителей главного редактора

Пятеро заместителей главного редактора «Ведомостей» покинули газету после того, как издание возглавил Андрей Шмаров.

Из газеты ушли Дмитрий Симаков, Александр Губский, Филипп Стеркин, Борис Сафронов, Кирилл Харатьян.

Выпускающий редактор Наталья Кислова опубликовала видео редактирования блока с выходными данными в печатной версии газеты. Помимо заместителей главреда издание покинули редакторы отдела «Культура» Олег Зинцов и «Экономика» Елизавета Базанова.

Дмитрий Симаков опубликовал в фейсбуке прощальный пост, в котором поблагодарил сотрудников «Ведомостей». Кирилл Харатьян также опубликовал в фейсбуке запись об уходе из издания.

В выходных данных на сайте «Ведомостей» по-прежнему указаны фамилии уволившихся сотрудников.

15 июня пятеро заместителей главреда «Ведомостей» объявили об увольнении в знак протеста против назначения Андрея Шмарова главным редактором. Помимо них из издания ушла часть сотрудников. Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров также уволился.

В марте владельцы «Ведомостей» объявили о продаже газеты. После этого Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора издания. У него произошел конфликт с сотрудниками из-за того, как он вносил правки в статьи после публикации.

После того, как в мае основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин купил «Ведомости», совет директоров официально утвердил Шмарова на посту главреда.