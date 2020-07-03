Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования руководству газеты. В случае их невыполнения они грозят забастовкой

Профсоюз сотрудников «Ведомостей», в который входит более половины редакции, потребовал от генерального директора и председателя совета директоров предоставить ряд гарантий. В частности, это гарантии соблюдения «Догмы» и «Кодекса редакции», а также того, что правки в любой материал могут вноситься лишь с ведома автора и профильного редактора и сопровождаться соответствующим дисклеймером.

В ответ генеральный директор Михаил Нелюбин сообщил, что требования будут вынесены на ближайший совет директоров, который запланирован на сентябрь.

Текст обращения профсоюза и ответа Нелюбина есть в распоряжении «Медузы».

«Руководство исполнило только один пункт — удаленная работа. Все остальные даже не готово обсуждать в согласительной комиссии», — сообщила «Коммерсанту» председатель профсоюза Бэла Ляув.

Если требования не будут услышаны, профсоюз оставляет за собой право объявить забастовку, заявила Бэла Ляув.

В марте владельцы «Ведомостей» объявили о продаже издания. Вскоре после этого исполняющим обязанности главного редактора стал Андрей Шмаров. Он несколько раз вносил правки в статьи после публикации. Это привело к конфликтам с редакцией и увольнению ряда журналистов. В конце мая «Ведомости» купил основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин, после этого Шмаров был утвержден в должности главного редактора, а пост гендиректора занял Михаил Нелюбин. В знак протеста против назначения Шмарова редакцию покинули пять заместителей главного редактора.