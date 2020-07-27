В «Единой России» сочли недостоверной информацию ФБК об украшениях вице-мэра Москвы Раковой на 15 миллионов рублей

Комиссия по этике «Единой России» сочла недостоверной информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о стоимости украшений вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. Об этом сообщают «Открытые медиа».

В мае 2020 года ФБК опубликовал расследование, в котором оценил гардероб и украшения Раковой в 15 миллионов рублей.

Как сказано в ответе ЕР на запрос «Открытых медиа», который публикует издание, наличие украшений, предметов гардероба и предметов роскоши, приобретенных на доходы от законной деятельности, не является нарушением этических норм партии.

Кроме того, утверждают в ЕР, Ракова «не демонстрировала и не озвучивала марку/стоимость» своих вещей.

Необходимость придерживаться личной скромности и сдержанности в публичном поведении прописана в уставе «Единой России», в которой Ракова состоит с 2008 года, напоминают «Открытые медиа».

Согласно официальной декларации Раковой, ее средний доход за последние годы составляет семь миллионов рублей.

В 2015 году ФБК рассказывал о дорогих ювелирных украшениях Раковой. Например, о колье и серьгах от Van Cleef за полтора миллиона рублей, кольце Bulgari за 550 тысяч рублей, бриллиантовой подвеске и серьгах Graff за 8,3 миллиона рублей.

В том же году ФБК и «Медуза» выпустили совместную игру, в которой предлагалось угадать стоимость украшений российских чиновников, в том числе Анастасии Раковой. Как заявляют в ФБК, с тех пор вице-мэру запретили в рабочее время носить дорогие украшения.