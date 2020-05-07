ФБК рассказал о нарядах и украшениях вице-мэра Москвы Анастасии Раковой на 15 миллионов рублей

Фонд борьбы с коррупцией подсчитал, что приблизительная стоимость нарядов и украшений, в которых появляется на публике вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, составляет более 15 миллионов рублей.

Так, изучив десять последних снимков появления Раковой на публике, в ФБК пришли к выводу, что только изображенный на них гардероб стоит более трех миллионов рублей.

Ракова особо предпочитает одежду итальянского бренда Kiton. Различные деловые костюмы Kiton, в которых она посещала официальные мероприятия, в ФБК оценили в суммы от 250 тысяч до 507 тысяч рублей. Кроме того, чиновница носит одежду брендов Brunello Cucinelli (жакет за 160 тысяч рублей), Chanel (палантин за 77 тысяч рублей) и Loro Piana (два пальто стоимостью 448 тысяч рублей и 477 тысяч рублей).

Ранее ФБК обнаруживал у Раковой дорогие ювелирные украшения, например, колье и серьги от Van Cleef за 1,5 миллиона рублей, кольцо Bulgari за 550 тысяч рублей, бриллиантовую подвеску и серьги Graff за 8,3 миллиона рублей.

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией и «Медуза» публиковали совместную игру, в которой предлагалось угадать стоимость украшений российских чиновников, в том числе Анастасии Раковой. Как заявляют в ФБК, с тех пор вице-мэру запретили в рабочее время носить дорогие украшения.

Согласно официальной декларации Раковой, ее средний доход за последние годы составляет семь миллионов рублей.